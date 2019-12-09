印度工厂大火造成至少43人死亡

哈通社/德里/12月9日 -- 当地时间8日，印度首都新德里一间工厂起火，造成至少43人死亡，超过50人受伤。

报道称，8日的这场大火是德里自1997年有59人葬身于电影院火海以来，伤亡最惨重一次。

据报道，涉事工厂是一家“非法塑料工厂”，工厂内存放着学校书包、水瓶和其他塑料材料。起火后，火势迅速蔓延至相邻建筑。

当地媒体称，火灾发生时，有约100人正在工厂内睡觉，其中大多数是工人。

火灾发生后，当地消防部门派出25辆消防车，但由于起火的工厂位于一片拥挤的住宅区内，该区域有许多狭窄的巷弄，半空中布满杂乱的电线，消防人员及车辆难以靠近起火点，不得不在100米外喷水灭火。

另外，由于大楼正门被锁，唯一的通道被阻断，因此遇害及受伤人数较多。

据报道，工厂工人的亲友们群聚在附近医院的太平间外，忙着辨识尸体。

初步调查显示，电线短路或是造成此次事故发生的原因。德里政府已下令对大火进行调查，并在7天内提供详细报告。工厂厂主也被警方拘留。

印度总理莫迪在社交媒体上发推文表示，这场大火“极其恐怖”。当局宣布，将向受害者家属和幸存者提供经济援助。

【编辑：木合塔尔·木拉提】