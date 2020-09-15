共有43万国民参与了“劳动”国家计划

哈通社/努尔苏丹/9月15日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息，今年前8个月，共有43万人参加了“2017-2021年国家有效就业和大规模创业发展计划《劳动》”。其中，已有27.98万人实现就业，14.67万人实现稳定就业。

超过15.98万人就业于政府补贴工作，其中1.7万人从事社会工作，2.6万人从事青年实践，11.6万人从事公共工程。

为了提高劳动力资源的流动性，截至今年9月1日，已有1273个家庭（共4386人）从劳动力过剩的南方地区搬迁至劳动力短缺地区。

截至2020年9月1日，有1.36万人参加了短期培训课程，其中1400人已完成培训，484人实现就业。

自今年年初以来，在国家计划的框架内，为发展大众创业共向参与者提供了总额为304亿坚戈的6984份小额贷款，其中的259亿坚戈用于为农村企业家提供6593份小额贷款。小额贷款的申请者共创造了7382个新的工作岗位。

2020年大规模创业发展计划框架内的贷款融资总额为526亿坚戈，贷款融资额的82.3％（433亿坚戈）分布在农村地区，17.7％（93亿坚戈）在城市。

此外，该国家计划的参与者还将获得3.8万份国家补助金，用于实施新的商业构想，最高金额达200倍按月计算指数。截至今年9月1日，已经发放了2万多份补助金。

此外，将有超过3万人通过“创业”（Bastau Business）项目接受创业基础培训。

【编译：阿拉依】



