已有43家大型企业计划落户哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 哈萨克斯坦外交部副部长阿勒玛斯·阿伊达洛夫在出席阿拉木图市Honeywell（美国）组装厂开业仪式期间表示，已有43家大型企业准备在哈落户。

哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司新闻处消息称，受到当前欧亚地区地缘政治态势的影响，许多国际性大型企业开始酝酿和准备迁入哈萨克斯坦。

其中之一就是美国的Honeywell公司。该公司被列入《财富》世界100强企业名单，在70个国家设有办事处，在全球拥有超过110,000名员工。

阿勒玛斯·阿伊达洛夫指出，Honeywell公司曾长期为哈萨克斯坦的油气行业发展做出了支持，自1998年以来，该公司一直是哈萨克斯坦石油加工项目中自动化和人工智能领域的紧密合作伙伴。

外交部副部长强调，Honeywell公司正在认真考虑在哈萨克斯坦设立区域代表处的可能性。副外长指出，许多外国企业目前都有这样的想法，以便于在离开俄罗斯市场的情况下继续保持其在欧亚空间的影响力。

值得一提的是，2021年外国投资者向哈国经济注入了240亿美元的投资，较前一年增长了28%。其中超过60%的投资面向的是非原材料领域。

Honeywell公司中亚、土耳其和以色列区域负责人雅戈尔·多尤兰表示，哈萨克斯坦市场对该公司而言非常重要，在哈萨克斯坦开设分支企业将为该公司增强自身在中亚市场的地位带来显著的增益。

【编译：木合塔尔·木拉提】