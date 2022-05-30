全球疫情：全球日增确诊超44万例 累计逾5.3亿例

哈通社/努尔苏丹/5月30日 —— 据环球网消息，根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年5月30日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例531543259例，累计死亡病例6310707例。全球单日新增确诊病例441907例，新增死亡病例513例。

数据显示，澳大利亚、日本、意大利等国家位列单日新增确诊病例数最多的五个国家。俄罗斯、日本、澳大利亚、泰国、韩国是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国新增4438例确诊病例 加州州长新冠病毒检测结果呈阳性

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年5月30日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例85715880例，累计死亡病例1031269例；与前一日6时30分左右数据相比，美国新增确诊病例4438例，新增死亡病例10例。

美国加利福尼亚州州长办公室当地时间5月28日宣布，加州州长加文·纽瑟姆的新冠病毒检测结果呈阳性。加文·纽瑟姆目前出现轻微症状，将至少被隔离至6月2日。

德国新增6667例确诊病例 累计确诊逾2628万例

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年5月30日6时30分左右，德国累计确诊新冠肺炎病例26286888例，累计死亡病例139132例；与前一日6时30分左右数据相比，新增确诊病例6667例，无新增死亡病例。

韩国新增超1.2万例确诊病例 朝野两党就补充预算案达成一致

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部5月29日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新冠病毒确诊病例12654例，累计确诊18080323例；新增死亡病例19例，累计死亡病例24158例。

韩国朝野两党29日就旨在为个体户和小工商业者发放抗疫补助的补充预算案全面达成一致，规模增至62万亿韩元（约合人民币3325亿元），较政府原案多出2.6万亿韩元。