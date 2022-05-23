人物传记电影《残奥运动员》上映 收获票房4400万

哈通社/努尔苏丹/5月23日 – 人物传记电影《残奥运动员/Паралипиадашы》收获票房4400万坚戈。

据了解，在国产片制作激励计划框架下，今年哈萨克斯坦推出了许多由国家资金予以支持的电影。除《残奥运动员/ Паралипиадашы》外，今年该计划框架下上映的国产片还有《前进/Алға》、《1941年的夏天/1941 жылдың жазы》、《吟游诗人/ Ақын》、《画作/ Сызба》、《爱国者时刻/ Патриоттар уақыты》等。

国产电影支持中心表示，部分电影计划通过流媒体方式进行发行，还有其他一些影片正在制作当中。在目前上映的影片当中，《残奥运动员/ Паралипиадашы》是发行量最多的一部。

截止5月18日，该片票房已达4400万坚戈。

本片由阿勒迪亚尔·拜拉科莫夫指导，根据平昌冬残奥会滑雪项目冠军亚历山大•库勒亚丁真实经历改编而成。自幼渴望成为奥运冠军的亚历山大在12岁时就开始了他的滑雪生涯，但在1997年，他因一次车祸而失去了双腿不得不暂时离开体育届。在经过了一段漫长的恢复后，他开始振作心情，备战残奥会。库勒亚丁于 2013年开始了残疾人滑雪训练。

2018年，库勒亚丁在韩国平昌举行的第12届残疾人冬季奥运会男子越野滑雪1.5公里传统式比赛夺得金牌。这也是哈萨克斯坦历史上首枚残奥会金牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】