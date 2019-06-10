共有441名哈国公民在伦敦参加总统大选投票

哈通社/伦敦/6月10日 - 9日大选投票日期间，共有441名哈萨克斯坦公民在位于哈萨克斯坦驻英国伦敦大使馆的投票站参与了投票。

据大使馆提供的消息称，当地时间7：00-20:00时期间，位于大使馆内的244号海外投票站共接待了前来参加2019年哈萨克斯坦非例行总统大选投票的441名哈萨克斯坦公民。



这些公民来自爱丁堡、曼彻斯特、阿伯丁、格拉斯哥以及其他英国各地城市。许多人是自驾车前来伦敦投票，履行公民责任，为国家未来做出自己的选择。





其中，第一个进行投票的公民，是在伯恩茅斯大学留学的哈萨克斯坦留学生别格扎特•额尔扎。



"我认为，此次大选将提升我国的形象和地位，而且我觉得作为青年不应该不参与这样的重要事件，因此专程来伦敦投票。" 别格扎特•额尔扎对记者说。





哈萨克斯坦著名举重运动员伊利亚•伊林也出现在了伦敦的投票站。他此前刚刚参加了在考文垂举行的"British International Open 2019"国际举重赛事。





大使馆投票站的工作受到了国际观察员的监督观摩。









【编译：木合塔尔·木拉提】