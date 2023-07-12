政府副总理：今年上半年新增就业人数达44万人次

哈通社/阿斯塔纳/7月12日--政府副总理兼劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃在今天的政府会议上表示，今年上半年新增就业人数达44万人次。

-为实现国家元首下达的任务，我们首先在“家庭数字卡”项目框架内确定了就业目标群体。随后，与地方政府共同确定了20个地区的就业路线图，计划新增94.7万个就业岗位。在报告期内，新增就业人数接近44.1万人次，占全年计划的47%。其中，年轻人的比例接近50%。目前，79%的新增就业者定期缴纳10%的养老金，这证实了他们实现了稳定就业。- 杜伊谢诺娃说。

她表示，在11个国家项目的实施过程中，已经创造了约2万个就业岗位。在“创业发展”、“强大地区—国家发展驱动力”、“农业综合体发展”、“绿色哈萨克斯坦”等一批国家项目框架内，还将创造更多就业机会。

-目前，这些项目已经实现了近2万人次的就业。其中，44%是年轻人，38%是女性。阿克莫拉州、突厥斯坦州、江布尔州和阿拉木图市在促进就业方面进展顺利。然而，乌勒套州、阿克托别州、西哈州、杰特苏州以及奇姆肯特市新增就业人员养老保险转移比例不到40%。- 杜伊谢诺娃说。

【编译：阿遥】