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    10:47, 10 四月 2023 | GMT +6

    年初至今有4500多名归国哈侨获得“血亲同胞”身份

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    哈通社/阿斯塔纳/4月10日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻消息，年初至今，有4500多名归国哈侨获得“血亲同胞”身份。

    截至2023年4月1日，有4 575名归国哈侨获得“血亲同胞”身份。

    自1991年独立以来，累计已有111.1万名世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

    年初以来移民哈萨克斯坦并获得“血亲同胞”身份者当中，半数以上（52.4%）来自乌兹别克斯坦。19.3%来自中国，6.3%来自土库曼斯坦，5.3%来自蒙古国，13%来自俄罗斯，3.7%来自其他国家国家。

    移民哈国的血亲同胞主要定居在阿拉木图州（27.9%）、曼格斯套州（13.9%）、突厥斯坦州（6.8%）和江布尔州（5%），以及阿拉木图（9.0%）阿斯塔纳（11%）和奇姆肯特（6.5%）等城市。

    截至4月1日的数据显示，69.1％的归国哈桥属于适龄劳动力人口，22.3％为未成年人，18.6％为退休人员。

    归国同胞劳动适龄人口中，拥有高等学历者占18.5%，专科学历者占39.9%，高中学历者占36.7%，无学历者占4.8%。

    标签:
    社会 社会保障 哈萨克斯坦 统计 归国哈侨 黄金储备
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