哈萨克斯坦曾经历450次核试验 数千人死

哈通社阿斯塔纳4月30日电 据中新网消息，日本外交学者网站4月24日发表了哈萨克斯坦外交部长叶尔兰•伊德里索夫的题为《哈萨克斯坦：弃核20载》的报道，编译如下：

20年前的今天，即1995年的4月24日，是哈萨克斯坦历史上一个重要的日子。就是在这一天，最后一枚核弹头终于移出我们的国土，世界第4大核武库宣告平安销毁。 这是具有重大历史意义的一步，至今影响着我国。哈萨克斯坦现在被世界公认为积极为和平与核裁军摇旗呐喊的国家。这也是一个至今被我国国民颂扬的日子，他们对于核武器可怕的破坏力一清二楚。 哈萨克斯坦是少数几个人员与环境因为核试验遭到破坏最严重的国家之一。位于我国北方的塞米巴拉金斯克核试验场曾经在40多年时间里经历了450多次空中、地面与地下核爆炸。许多核爆炸实施时，大家对辐射的长期影响还不甚了解，预防措施往往要么根本没有，要么很简陋。 但是，随着时间推移，核爆炸的可怕后果已经一目了然——数千人因为辐射疾病死亡，数百名新生儿出现先天残疾。 这一影响迫使我们的总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在我国还没有完全恢复独立时就关闭了米巴拉金斯克核试验场。没过几个月，我国就作出了几乎史无前例的决定，自愿放弃苏联解体后我们继承的核武器。 塞米巴拉金斯克核试验场虽然到现在已经关闭了将近25年，可是仍然无法摆脱它的阴影。大片土地仍然受到污染。周边地区人口健康状况糟糕、新生儿先天缺陷等问题至今依旧司空见惯。 正是这样一段历史才使得哈萨克斯坦及其国民矢志推动核试验的永久终结，并就长远而言实现世界无核化。我们不希望别的国家或其人民也遭受类似厄运。当联合国成员国开会评估《不扩散核武器条约》的进展时，我们会将这一信息带到会上。