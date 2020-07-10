阿拉木图青少年的创意得到了世界各地450名志愿者的支持

哈通社/阿拉木图/7月10日 – 据阿拉木图电视台报道，现年16岁的阿拉木图居民伊利亚·汗发起了一个免费英语培训项目，旨在为正在抗击新冠疫情一线的医护人员的子女提供免费的英语教育。

伊利亚的这个倡议被命名为《Teaching for heroes》，并得到了世界各地450多名志愿者的响应和支持。

据伊利亚自述，启动这样一个项目的想法，是他在医院内接受为期2周的隔离治疗时逐渐萌生的。

«在医院时，我和一位名叫阿克玛拉勒的护士交谈甚欢。她常常和我谈到自己的孩子希望学习英语的事情，但由于自己必须坚守岗位，阿克玛拉勒无法指导孩子的功课。我当时想到，作为一名大学生，我其实可以通过为医生们的孩子提供免费教育的方式，表达自己对他们的感谢。»伊利亚说。

截至目前，伊利亚的项目《Teaching for heroes》已经得到了全世界各地450多名志愿者的响应和参与，这些志愿者都是熟练掌握英文知识的人士，且都拥有IELTS或TOEFL的英语水平资格证书。

目前，有1000多名医护子女通过该项目接受英文课程培训。

课程只针对医护人员子女（8~16岁）开展，有意参加培训的医护子女可通过teachingforheroes.com或者bolashak.gov.kz网站报名该项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】