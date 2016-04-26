布伦特原油价格上涨至45美元

哈通社阿斯塔纳4月26日电 据Gazeta.ru消息，伦敦ICE Futures证卷交易所交易记录显示，布伦特原油期货价格每桶为45.18美元。

纽约商品交易所(NYMEX) WTI轻质原油期货价格上涨至1.06%，每桶为43.09美元。（编译：小穆）