俄军与叙利亚军队空袭 至少45人死亡

哈通社阿斯塔纳6月26日电 据外媒消息，设在英国的叙利亚人权瞭望台说，俄罗斯和叙利亚政府的飞机星期六在叙利亚东部一个城镇杀死包括儿童在内的至少45人。

该组织说，空袭袭击了代尔祖儿省的库里耶镇，这个坐落在伊拉克边界附近的城镇经常被伊斯兰国激进组织所控制。

与此同时，由库尔德人与阿拉伯人组成的，美国领导的联军发动空袭给予支持的反叛组织--叙利亚民主力量与伊斯兰国极端组织在其控制的重镇曼比季发生交战。

叙利亚民主力量在占领曼比季郊区的一个小麦仓库后，从城南边攻入城内。

在叙利亚北部伊斯兰国激进分子控制的整个地区，曼比季曾经是他们的主要供应基地之一。当地的活动人士说，失去该城对伊斯兰国恐怖组织来说是一项重大挫败。

叙利亚北部数百名库尔德人被困在交战地区，他们在试图逃离作战双方的交火时有数人被打死打伤。

三周前伊斯兰国在阿勒颇省劫持了大约900名平民，引发民众的大逃亡。其他人正在试图逃离曼比季，这座城市已经被叙利亚民主力量的武装包围。



自从2015年9月以来，俄罗斯战机为了支持叙利亚总统阿萨德一直在发动空袭。

自从2011年3月叙利亚冲突爆发以来已经有28多万人死亡。这场冲突已经演为一场世界大国卷入，多条战线作战的战争。