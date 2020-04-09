日本已有45家中小企业因新冠疫情破产

哈通社/努尔苏丹/4月9日--据共同社消息，东京商工调查公司8日表示受新型冠状病毒疫情影响，截至7日，日本已有45家中小企业陷入经营破产的境地。破产企业所在地涉及25个都道府县。从行业来看，受到访日外国人骤减和避免外出动向直接打击的住宿业和餐饮业比较突出。鉴于政府发布了紧急事态宣言，经济活动进一步收缩无法避免，预计破产数还会增多。

另一方面，该公司同时发布的2019年度全国企业破产数（负债额1000万日元以上，约合人民币65万元以上）为8631家，较上年度增长6.4%，自发生雷曼危机的2008年度以来再次恶化。消费税增税导致的消费低迷等打压了小微企业的经营。

新冠相关破产的具体内容是20家企业倒闭，25家正在准备法律手续。按行业来看，住宿业最多，有12家，之后是餐饮业的7家和食品制造业的6家。

破产企业数2月底仅为2家，但3月底增至累计25家，进入4月仅7天就增加了20家，反映出中小企业的经营急速恶化。东京商工调查公司的负责人说：«看不到疫情扩大的终结，以财务基础薄弱的企业为中心，（破产数）大概会进一步增多。»

2019年度的负债总额减少21.9%，为1.2647万亿日元，连减两年。100亿日元以上的大型破产案例较少，上市企业破产也近三年来首次为零。

按行业来看，包括餐饮业在内的服务业有2667家破产，占全体的约3成。按上年度比来看，零售业、制造业、建筑业增长明显。按地区来看，剔除北海道和中部地区，余下7个地区均多于上年度。