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    10:22, 28 五月 2020 | GMT +6

    独联体各国新冠确诊患者总数接近45万

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    哈通社/努尔苏丹/5月28日 – 独联体各国27日单日合计新增病例10347例。

    根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情官方信息平台数据，截至5月28日10时，独联体9个成员国的合计确诊病例总数达到了447 404例。

    俄罗斯是目前独联体中疫情最为严重的国家。该国目前累计确诊病例已达370 680例，昨日单日新增病例8338例。

    白俄罗斯确诊人数居第二位，累计已达38956例，其中28日新增897例。

    哈萨克斯坦昨日新增232例，累计确诊人数达9576例，在独联体国家中确诊人数居于第三高位。

    其他6个独联体成员国确诊病例总数及单日新增情况分别为：

    亚美尼亚 7774 / +372

    摩尔多瓦 7537 / +54

    阿塞拜疆 4568 / +165

    塔吉克斯坦 3424 / +158

    乌兹别克斯坦 3369 / +79

    吉尔吉斯 1520 / +52

    此外，乌克兰目前累计确诊病例已达21905人，昨日新增321例病例。格鲁吉亚累计确诊735例，新增3例。

    根据官方信息平台最新数据，截至28日10时，全球新冠肺炎确诊病例已达5 790 103例。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    独联体 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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