独联体各国新冠确诊患者总数接近45万

哈通社/努尔苏丹/5月28日 – 独联体各国27日单日合计新增病例10347例。

根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情官方信息平台数据，截至5月28日10时，独联体9个成员国的合计确诊病例总数达到了447 404例。

俄罗斯是目前独联体中疫情最为严重的国家。该国目前累计确诊病例已达370 680例，昨日单日新增病例8338例。

白俄罗斯确诊人数居第二位，累计已达38956例，其中28日新增897例。

哈萨克斯坦昨日新增232例，累计确诊人数达9576例，在独联体国家中确诊人数居于第三高位。

其他6个独联体成员国确诊病例总数及单日新增情况分别为：

亚美尼亚 7774 / +372

摩尔多瓦 7537 / +54

阿塞拜疆 4568 / +165

塔吉克斯坦 3424 / +158

乌兹别克斯坦 3369 / +79

吉尔吉斯 1520 / +52

此外，乌克兰目前累计确诊病例已达21905人，昨日新增321例病例。格鲁吉亚累计确诊735例，新增3例。

根据官方信息平台最新数据，截至28日10时，全球新冠肺炎确诊病例已达5 790 103例。

【编译：木合塔尔·木拉提】