风电占哈萨克斯坦可再生能源发电量的45%

哈通社/努尔苏丹/6月9日 -- 联合国开发计划署表示，哈萨克斯坦可再生能源市场正在加速发展。过去3年，哈可再生能源发电量增长一倍，从2017年的11亿度增长到2019年的24亿度，2020年计划达到31.5亿度。与此同时，可再生能源发电在总发电量中占比仍然较小，2019年约为2.3%。哈政府在《绿色经济转型愿景》中提出，2020年将可再生能源发电占比提升至3%。

据哈能源部数据，2020年一季度，可再生能源发电5.484亿度，同比增长58%，占全国总发电量的1.8%。目前，哈全国共有37个太阳能电站、37个水电站、22个风电站和5个生物质电站。2019年，可再生能源项目总装机容量达1050兆瓦，到2020年底有望增至1655兆瓦。2020年一季度，风力发电占可再生能源发电量的45%，其次是太阳能发电（35.7%）和小型水电（19%）。

美国国际开发署认为，哈拥有发展风电和太阳能的巨大潜力，其半数领土上的30米高度平均风速达4-5米/秒，全年日照时间长达2200-3000小时。联合国开发计划署表示，哈可以发展几乎所有的可再生能源技术。除风电、太阳能和水电外，还应积极利用沼气发电、生物质发电、地热发电。与其他可再生能源相比，发展风电和太阳能成本更低，分布更广，潜力更大。哈风电发展潜力可达9200亿度，比目前国内总发电量和用电量高出一个量级。2019年，哈国内总发电量为1060亿度，用电量为1051亿度。