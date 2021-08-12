哈萨克斯坦幸福指数排名全球第45位

哈通社/努尔苏丹/8月12日 -- 根据联合国发布的《2021年世界幸福报告》，哈萨克斯坦在全球149个国家和地区中中位列第45位，排名较上年上升5位。

独联体国家中，幸福指数最高的是乌兹别克斯坦（42位），排名落后于哈萨克斯坦的分别是摩尔多瓦（65位）、吉尔吉斯斯坦（67位）、白俄罗斯（75位）、俄罗斯（76位）、塔吉克斯坦（78位）、亚美尼亚（86位）、阿塞拜疆（90位）、土库曼斯坦（97位）和乌克兰（110位）。全球幸福指数排名最高的国家依次是芬兰、丹麦和瑞士；阿富汗排名最末。

评估各国幸福指数的因素包括福利水平、人均GDP、平均寿命、安全状况、人权状况、稳定状况、腐败水平等。

哈国家统计局2021年3月进行的问卷调查显示，只有67.2%的受访者对生活感到满意，31.2%的受访者部分满意，0.5%的受访者不满意，1.1%的受访者认为难以回答。

调查还显示，哈农村居民满意度（76.6%）高于城市居民（61.8%）；男性公民满意度（69.2%）高于女性公民（65.7%）；自由职业者满意度（69.8%）高于受雇人群（67.8%）和无业者（64.4%）。

居民年龄越大，幸福感越低。15-17岁人群75.5%感到满意；18-28岁人群75.1%感到满意；29-38岁人群71.4%感到满意；39-48岁人群65.5%感到满意；49岁至退休年龄人群64.3%感到满意；退休人员只有61.9%感到满意。

【编译：木合塔尔·木拉提】