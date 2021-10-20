全球疫情：全球日增确诊超46万例 累计逾2.4亿例

哈通社/努尔苏丹/10月20日--根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间10月20日4时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例242260899例，累计死亡病例4927439例。

全球单日新增确诊病例467441例，新增死亡病例8574。

美国、英国、俄罗斯、土耳其、罗马尼亚是新增确诊病例数最多的五个国家。而美国、俄罗斯、罗马尼亚、乌克兰、巴西是新增死亡病例数最多的五个国家。

数据显示，美国累计确诊新冠肺炎病例45967190例，累计死亡病例748223例。与前一日同时间数据相比，美国新增确诊病例117839例，新增死亡病例2785例。

英国单日新增新冠肺炎确诊病例43738例，累计确诊病例8541192例；单日新增死亡病例223例，累计死亡138852例。

俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例33740例，累计确诊8060752例，新增新冠肺炎死亡病例1015例，累计死亡225325例。

根据早前报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增1 683例新冠确诊病例，当天共有2 228名确诊患者康复出院。

截至目前，全国累计新冠感染病例 919 533例，其中有 862 030 人痊愈出院，11 815人病逝。