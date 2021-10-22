全球疫情：单日新增46万例 累计逾2.4亿例

哈通社/努尔苏丹/10月22日--根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间10月22日4时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例243203185例，累计死亡病例4943612例。

全球单日新增确诊病例468961例，新增死亡病例7328。

数据显示，美国、英国、俄罗斯、土耳其、乌克兰是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、墨西哥是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国累计确诊新冠肺炎病例46153567例，累计死亡病例753041例。与前一日同时间数据相比，美国新增确诊病例92902例，新增死亡病例1704例。

英国单日新增新冠肺炎确诊病例52009例，累计确诊病例8641221例；单日新增死亡病例115例，累计死亡139146例。

过去24小时全俄新增确诊新冠病毒感染病例首次超过3.6万，达到36339例，新增死亡病例1036例，均为疫情暴发以来最高值。截至目前，全俄累计确诊新冠感染病例8131164例，累计死亡227389例，累计治愈7091607例。

根据早前报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增1 742例新冠确诊病例，当天共有1 719名确诊患者康复出院。

截至目前，全国累计新冠感染病例 924 802例，其中有 867 961人痊愈出院，11 879人病逝。