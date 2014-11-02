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    17:23, 02 11月 2014 | GMT +6

    前三季度西哈州电子通讯服务营业额达46.8亿坚戈 同比增长6.5%

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    哈通社乌拉尔11月2日电，据西哈州统计厅统计数据显示，西哈州手机用户已突破10万人，网络用户达4.62万，其中4.39万用户使用平价宽带网络。相关电子服务业营业额2.54亿坚戈，较2013年同期增长12.6%。

    标签:
    社会 科技 黄金储备
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