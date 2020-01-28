中国新型冠状病毒肺炎疫情确诊病例近4600 死亡106

哈通社/北京/1月28日 – 截至1月28日北京时间10时，中国全国境内共通报新型冠状病毒（2019-ncov）感染的肺炎确诊病例4527例，死亡病例106例。

据 新华社 报道，2020年1月27日0时-24时，疫情发生地湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例1291例（武汉市新增892例），全省新增死亡24例（武汉市22例）。

截至2020年1月27日24时，湖北省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例2714例（其中武汉市1590例）。目前仍在院治疗2567例，其中重症563例、危重症127例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。累计追踪密切接触者16904人，尚在接受医学观察15559人。

除西藏自治区以外，中国其他省市区均有报告确诊病例。

中国疾控中心副主任冯子健27日在接受中国媒体记者采访时表示，新型冠状病毒病毒（2019-ncov）的人际传播能力强，倍增时间比SARS短，6、7天就会翻倍，是造成病毒迅速扩散的主要原因之一。

除中国大陆地区及港澳台地区外，泰国、澳大利亚、美国、新加坡、马来西亚、日本、韩国、法国、越南、加拿大、柬埔寨、尼泊尔、德国均有报告确诊病例。

【编译：木合塔尔·木拉提】