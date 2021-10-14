哈通社/努尔苏丹/10月14日--据哈萨克斯坦政府新冠疫情防控跨部门联合委员会发布的消息，伊朗已有4680 万人接种新冠疫苗第一针。

消息称，据 伊朗 卫生部发布的消息，过去24小时，该国新增12 298例新冠确诊病例，同时有1 699名确诊患者康复出院。此外，该国新冠累计死亡病例达123 275例，昨日新增194例。

截至当前，伊朗已有46 809 100人接种新冠疫苗第一针。

同时，已有77%的美国居民接种新冠疫苗第一针。自从多家公司采用强制性疫苗接种指令以来，COVID-19 疫苗接种率提高了20% 以上。与此同时，新感染和死亡人数也有所减少。

根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间10月14日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例239839356例，累计死亡病例4887393例。

全球单日新增确诊病例452149例，新增死亡病例8417例。

数据显示，美国、英国、土耳其、俄罗斯、印度是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、墨西哥、乌克兰、罗马尼亚是新增死亡病例数最多的五个国家。

【编译：阿依波塔】