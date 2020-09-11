哈萨克斯坦消费者今年已花费4683亿坚戈购买汽车

哈通社/努尔苏丹/9月11日--据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2020年前8个月，我国官方经销商售出了51732辆汽车，比去年同期增长了19.1％。哈萨克斯坦消费者为购买汽车共花费了4683亿坚戈（11.56亿美元），比去年同期增长15.7％。

2020年8月的汽车销量（9370辆）比去年同期（6139辆）增长52.6％。

数据显示，最受消费者欢迎的前5名汽车品牌分别是拉达（11359辆）、现代（9727辆）、丰田（6754辆）、Ravon（5929辆）和起亚（4282辆）。

根据2020年前8个月的数据，购买轻型汽车较多的地区是阿拉木图（售出12864辆汽车）、努尔苏丹（9573辆）、奇姆肯特（5175辆）、卡拉干达（3456辆）、库斯塔奈（3254辆）、阿特劳（2346辆）、乌斯卡曼（2345辆）、乌拉尔（2202辆）、巴甫洛达尔（2095辆）和阿克套（1758辆）。

哈萨克斯坦汽车工业联盟战略规划总监阿尔图尔·米斯卡良说：“八月份的市场结果反映了消费者对新车的需求很高，尽管经济形势不稳定，这种需求仍然存在。与上个月相比，8月份的销售额增长了28.6％。与去年8月相比，增长更为惊人：去年8月仅售出6000多辆汽车，今年8月这一数字是9370辆，增长了一半以上。在过去的一个月中，我国居民共花费了848亿坚戈用于购买新车，这一数字创下了过去5年的最高记录。市场的进一步发展将在很大程度上取决于经销商能否满足如此高的汽车需求。”

【编译：阿拉依】



