巴以冲突伤亡者突破万人 加沙流离失所者增至46万

哈通社阿斯塔纳8月3日电，据中新社报道，仍在持续的巴以冲突2日进入第26天，冲突造成的伤亡人数已经突破万人。联合国同日称，加沙人道局势继续恶化，当地流离失所者增至46万人。

根据巴方目前统计，自上月初以色列对加沙发动大规模军事行动以来，已有至少1675名巴勒斯坦人丧生，另有9000人受伤。至少50多人据报死于2日的冲突。大部分死伤者皆为平民。以色列方面有63名以军士兵死亡，3名平民丧生。 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)2日透露，目前加沙流离失所者已经增加到46万人，各种紧急救援物资特别是药品严重短缺，加沙卫生系统"处于崩溃边缘"，医院人满为患，数千名伤者中有很多人伤势严重。 近东救济工程处当天还修正了募款数额，提出短期筹款目标，呼吁国际社会能尽快帮助其获得1.8亿美元的紧急应对资金，以满足25万加沙难民未来8周的紧急人道物资供应。 联合国此前透露在加沙的各援助机构呼吁紧急募捐3.69亿美元，以应对当地迫切的人道主义需求。但外界普遍认为该数额过于庞大，短时间内难以募集到位，因而包括近东救济工程处在内的一些救援机构提出了短期筹款目标。 近东救济工程处同时哀悼该机构死于加沙的第9名工作人员。他为机构一所学校工作，本月1日死于空袭，年仅21岁。联合国机构和救援组织职员在当地的工作环境日趋严峻。 停火斡旋工作目前仍在进行中。巴勒斯坦代表团2日赴埃及首都开罗，就加沙停火展开谈判，希望能够重启人道停火。哈马斯等派别成员也将参与。 以色列方面态度依旧强硬，虽然目前有一些意图结束军事行动的迹象出现。以色列总理内塔尼亚胡警告，哈马斯如继续从加沙向以色列发射火箭弹将会付出沉重代价。以方还表示不会派代表团赴埃及。