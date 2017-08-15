媒体：比尔·盖茨捐出46亿美元微软股票

哈通社/阿斯塔纳/8月15日 —— 据彭博社消息，世界首富比尔·盖茨捐出了相当于其个人财富5%的微软公司股票，这是其自世纪之交以来最大规模的捐赠，也是今年全球最大捐款。

根据周一公布的呈交美国证券交易委员会的文件，盖茨6月6日捐出了6400万股微软股票，价值46亿美元。虽然没有说明捐赠对象，盖茨已经将其大部分捐赠交给了比尔及梅琳达·盖茨基金会。



这是盖茨2000年以来捐出的最大一笔微软股票。据彭博计算显示，今年61岁的盖茨在1999年捐出价值160亿美元的微软股票，2000年捐出51亿美元。



据了解，自1994年以来，比尔·盖茨夫妇一共捐出了350亿美元的资产（以股票被捐出时的价格计算）。2010年，他又和巴菲特一起创立了"捐赠誓言"（Giving Pledge），随后有将近168位企业家陆续加入，并承诺将他们一生中的主要财产都捐献给这个慈善基金会。

盖茨一共向慈善基金捐献了超7亿股微软股票。如果他持有这些股票到现在，他将额外拥有超过500亿美元的资产（考虑到早期股票分拆的话）。

彭博亿万富翁指数显示，尽管捐献了如此多的财富，盖茨现在依然以900亿美元的身家名列福布斯全球富豪榜榜首。但是，盖茨个人财富的再次下滑让亚马逊公司CEO杰夫·贝佐斯距离世界首富又近了一步。自今年1月1日以来，贝佐斯的财富已经增长了30%，并在上月短暂超越盖茨成为世界首富。

【编辑：小穆】