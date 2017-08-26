上半年原油出口同比增长46%

哈通社/阿斯塔纳/8月26日 -- energyprom.kz网站8月22日讯，据统计，我国上半年原油出口价格同比上涨27.2%，实际出口量同比增长3%。

原油和凝析气出口总值增长46%，贸易顺差增长79%。

前6个月，我国共开采石油4260万吨，同比增长10%，出口原油3320万吨，总额达128亿美元，占石油总量的78%。

与之同时，国内原油销售940万吨，同比上升38%，销售额4660亿坚戈，约合15亿美元。

1-6月份，哈石油出口在总出口中的比重由59%升至62%，主要面向欧洲地区，包括意大利、荷兰、法国、瑞士、西班牙，希腊等，对中国的出口额超过4.5亿美元。

石油出口增长对预算收支正面拉动作用明显。

上半年预算赤字981亿坚戈（约合2.95亿美元），而去年同期则为4575亿坚戈（约合13.78亿美元）。

石油出口预算收入达到4772亿坚戈，同比增长53%，其中，原油出口关税3792亿坚戈，同比增长33%。

资源出口租赁税981亿坚戈，同比增长2.5倍。

国家石油出口收入比重由上年的11%增至目前的15%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】