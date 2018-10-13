哈通社/阿斯塔纳/10月12日--投资和发展部部长杰恩斯·哈斯姆别克12日在其个人脸书主页上表示，过去八年里，哈萨克斯坦新增46种对外出口商品品种。

"投资和发展部代表与'阿塔梅肯'哈萨克斯坦企业家协会执行主席阿布莱•梅尔扎汗梅托夫一同出席'哈萨克斯坦优秀产品展'。活动汇集了来自国内各地区的1150个企业代表参加。此次展览展出了IT和电信、服装、装饰材料、医药产品、家具等领域的多种国产商品，为各企业的产品推广工作提供了动力。纳扎尔巴耶夫总统在其最新国情咨文中提到，要帮助我们的企业掌握消费品发展方向，发展‘简单事物经济'。如今，我国正在采取一系列旨在支持国内企业的综合措施，刺激出口增长。"部长写道。



部长表示，过去五年来，哈萨克斯坦加工业出口份额占国内总出口份额比例从23%增至32%；外贸易额增长25％，达6950亿美元；出口额增长30％，达4830亿美元；进口额增长达15.5％，达2930亿美元。



"今年，国内出口额呈现快速增长趋势。根据2018年前七个月统计的数据显示，我国出口额达340亿美元，较去年同期增长26%。目前，我国向全球123个国家出口800多种产品。此外，过去八年里，哈萨克斯坦新增46种对外出口商品品种，其中包括国产组装汽车、太阳能电池板、燃气锅炉、抛光板、墨盒、灯具、电力机车、屋顶材料等。"部长写道。



【编译：达娜】