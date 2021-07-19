内务部查处46起涉虚假疫苗接种文件的诈骗案

哈通社/努尔苏丹/7月19日 – 据哈萨克斯坦内务部消息，内务部网监部门日前查明了46个兜售虚假疫苗接种证书和PCR检测报告的互联网信息，并申请屏蔽了相关的国外网站。

内务部新闻发言人舒格拉·图尔勒别克表示，已经在各地的警务机构成立了专门的网监小组，负责检测和处理发布在互联网、社交媒体和网站社区中的，兜售虚假文件的广告。

据其透露，截至目前已经有46起案件被查明。她指出，这些信息的发布者声称会提供虚假的新冠疫苗接种证明，或者阳性或阴性结果的PCR检测报告，供客户选择。这些网站还承诺可以提供俄罗斯、乌克兰、印度和美国医疗机构出具的报告文件。

发言人强调，根据哈萨克斯坦打击网络犯罪中心的专家判定，这些网络信息的发布者真实的目的是欺诈«潜在客户»的预付款。

据悉，诈骗团伙会首先给上钩的«客户»提供一个伪造的、非国家信息中心发布的«已接种新冠疫苗第一针»的SMS信息，用于骗取«客户»信任，并承诺会在«客户»付款后提供第二针接种的电子证明文件。但在«客户»付款后，他们就会中断联系。

对多起案件的分析表明，诈骗团伙使用的是外国银行的账户，«卖家»经常使用不断变化的虚拟电话号码。与此同时，由于购买虚假文件的行为本身已经触犯法律，受害者也不会向执法机构求助。

哈萨克斯坦警方目前已经申请对被查明的信息来源网站予以屏蔽。

【编译：木合塔尔·木拉提】