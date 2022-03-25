韩国将提早引进46万人份新冠口服药

哈通社/努尔苏丹/3月25日-- 据韩联社报道， 韩国中央灾难安全对策本部25日表示，将在已经确保的100.4万人份新冠口服药中，到4月底之前提早引进46万人份。

目前在国内处方投用的新冠口服药为辉瑞的«帕罗维德»（Paxlovid）和默沙东（MSD）的«莫努匹韦»（Molnupiravir，商品名：Lagevrio）两种。截至24日，共16.3万人份帕罗维德到货，目前仅剩4.8947万人份。帕罗维德和莫努匹韦将在本月内共到货18.4万人份。加上27.6万人份新冠口服药将在4月内到货，由此从3月底到4月底共约46万人份口服药将到货。具体数量有待日后公布。

对策本部第一控制官李基日当天在记者会上表示，防疫部门正在研究他国的阿斯利康抗体治疗剂«AZD7442»处方情况。防疫部门表示，有必要时将考虑与他国互换新冠口服药的方案。

医疗一线对新冠口服药数量不足的呼声不断。但国务总理金富谦当天在新冠疫情中央灾难安全对策本部会议上反驳称，随着政府逐步扩大新冠口服药的用药对象，药物余量快速减少，但库存见底的说法并不属实。政府正提前采取应对措施，争取提早引进定于4月到货的辉瑞口服药，4月初再引进新一批药物的签约工作也已接近尾声。