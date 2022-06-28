美国得州一辆卡车内部及附近发现46具遗体

哈通社/努尔苏丹/6月28日 —— 据中新社援引美国媒体报道，美国得克萨斯州圣安东尼奥执法人员27日在一辆拖挂式卡车内部及附近发现46具遗体，另有16人被送往医院接受治疗。

美国全国广播公司报道称，当日，涉事卡车被发现于圣安东尼奥西南部靠近铁轨的一片未开发区域。美联社援引圣安东尼奥警察局局长威廉·麦克马纳斯的话说，当日18时左右，一名工人听到了求救声。警察赶到后，首先在卡车附近的地上发现一具遗体，并发现卡车车厢的门处于半开状态。在该起事件中，大部分遗体被发现于车厢内。当地官员说，死者包括男性和女性，许多人年纪较轻。

圣安东尼奥消防队队长查尔斯·胡德说，包括4名儿童在内的16人已被送往附近医院接受进一步治疗。

路透社报道称，距离美墨边境约250公里的圣安东尼奥当日处于湿热天气之中，最高温达到39.4摄氏度。胡德说，幸存者摸上去很热，并有中暑和脱水迹象，但车厢内并没有水。

美联社援引麦克马纳斯的话说，车厢内的人被推定为试图私自进入美国的移民，美国国土安全部正在领导对该起事件的调查。墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德在社交平台上称，遇难者的国籍尚未得到确认，墨西哥驻当地领事馆的工作人员正在赶往现场。

麦克马纳斯说，事发后，已经有3人被拘留，但尚不清楚这些人是否与人口走私有关。

长期以来，得州南部是非法越境的热点地区。移民往往乘坐车辆通过边境检查站前往最近的主要城市圣安东尼奥，再从那里分散到美国各地。