全球疫情：日增确诊超47万例 累计逾2.4亿例

哈通社/努尔苏丹/10月27日-- 根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间10月27日4时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例245217322例，累计死亡病例4977594例。

全球单日新增确诊病例474256例，新增死亡病例8745例。

数据显示，美国、英国、俄罗斯、土耳其、德国是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、乌克兰、印度、罗马尼亚是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国累计确诊新冠肺炎病例46471591例，累计死亡病例759566例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例100205例，新增死亡病例2426例。

英国卫生和社会保障部公布最新数据显示，过去24小时英国新增新冠肺炎确诊病例40954例，累计确诊8853227例；当日新增死亡病例263例，目前累计死亡139834例。

据俄罗斯新冠病毒防疫官网26日公布的最新数据，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例36446例，累计确诊8316019例，新增新冠肺炎死亡病例1106例，累计死亡232775例。

根据早前报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增1 551例新冠确诊病例，当天共有2 052名确诊患者康复出院。

截至目前，全国累计新冠感染病例931 137例，其中有876 699人痊愈出院，12 001人病逝。