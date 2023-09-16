日本47年高龄的高滨核电站2号机组重启

哈通社/阿斯塔纳/9月16日--据共同社报道，日本关西电力公司15日起动了高滨核电站2号机组（位于福井县高滨町，82.6万千瓦级）的反应堆，自2011年11月进入定期检查以来，时隔约12年重启。这是东京电力福岛第一核电站事故后，日本国内重启的第12个核电机组。在鉴于事故教训的原子能规制委员会新安全标准之下，关电所有核电站7个机组已重启。

高滨2号机组自1975年开始营业运转以来过去47年。在日本国内，该机组是仅次于高滨1号机组的高龄机组。1号机组7月重启，开始营业运转以来过去48年。高滨2号机组也是在新安全标准之下，继关电美滨核电站3号机组（福井县美滨町）、高滨1号机组之后，第三个运转开始超过40年的核电机组。

岸田政府去年提出最大限度活用核电站，允许运转超过60年的法律今年5月获得通过，提高老化核电站的安全性成为课题。此外确保持续积存于核电站区域内的乏燃料去处也是难题。

关电称，高滨2号机组预计将于10月16日进入营业运转。福井县知事杉本达治发表评论称：«关电的所有核电机组已重启。运营企业必须进一步慎重，而且为安全运转而努力，获得县民对核能的信赖。»