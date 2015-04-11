奥巴马夫妇去年收入47.7万美元 创10年来新低

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据中新社10日消息，美国白宫当地时间10日公布的总统奥巴马夫妇报税单显示，美国"第一家庭"2014年收入约为47.7万美元，创下自2005年以来最低收入。

白宫当天公布的最新数据显示，去年奥巴马夫妇收入47.7383万美元，二人缴纳的所得税为93362美元，根据测算，奥巴马夫妇的税率为19.6%。 美国法律规定总统的年收入为40万美元，这意味着去年奥巴马的"工资收入"占据总收入的绝大多数，他还有9.5万美元所著书籍版税收入。报税单还显示，去年奥巴马夫妇共拿出70712美元"做慈善"，包括向他们的女儿玛利亚和萨沙就读的西德威尔友谊学校捐款5000美元。 入主白宫以后，奥巴马夫妇的收入可谓"一年不如一年"。2009年奥巴马夫妇收入高达550万美元，2010年收入约170万美元，2011年收入约79万美元，2012年收入约66万美元，2013年收入约50万美元。

白宫数据还显示，副总统拜登夫妇2014年总收入为38.8844万美元，缴纳90506美元所得税，税率为23.3%。 根据奥巴马今年年初提出的"中产阶级经济学"执政理念，他敦促国会实施"劫富济贫"税收政策，拟将年收入在50万美元以上夫妇的税率从23.8%提高到28%。