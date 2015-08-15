从470公斤到90公斤 一位美国女子的励志减肥经历

哈通社阿斯塔纳8月15日电 梅拉•罗萨莱斯(Mayra Rosales)，一位生活在美国德克萨斯州的女性。由于患有巨型肥胖症，她的体重曾经一度超过470公斤。超重的身体令她只能终日卧床，生活无法自理，甚至必须依靠他人帮她清洗皮肤褶皱处。

为了改变自己的生活，罗萨莱斯立志减肥。如今，她成功的减掉了超过80%的体重，不仅变得更加苗条，而且身体也更加健康了。 俄罗斯网站bigpicture.ru收集并整理了罗萨莱斯数年间的减肥历程，从近半吨到90公斤的过程，堪称奇迹。 梅拉•罗萨莱斯的体重曾有470公斤 她的体形之大，甚至曾一度令人感到恐惧 由于体重严重超标，梅拉完全无法做到生活自理，需要通过别人的帮助才能清理身体 由于完全不能移动身体，终日卧床的梅拉曾一度失去了生活的信念，认为自己只是在等死 最终决心开始减肥的梅拉被送到了医院，为了抬起她，需要十几个人 梅拉决定接受手术，她已经受够了困在床上的日子 手术很成功，但这只是第一场手术而已，要想彻底恢复健康，还需要很长的时间 手术后，梅拉开始进行定期的锻炼 经过多次复杂的手术，以及梅拉坚持不懈的锻炼，她终于恢复了健康的体形 这实在是一个惊人的奇迹 看这张照片，你绝对不敢相信这个女人的体重曾经超过470公斤 如今梅拉的体重稳定在91公斤，她仍有继续减肥的打算（编译：塔尔）