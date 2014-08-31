空气污染、吸烟、肥胖和道路交通事故每年造成至少470万中国人死亡

哈通社阿斯塔纳电，据亚洲自由之声消息，英国医学杂志《柳叶刀》最新发布的研究报告显示，中国大陆的空气污染、吸烟、肥胖和道路交通事故每年造成至少470万中国人死亡，造成的经济损失达数百亿美元。

英国医学期刊《柳叶刀》8月30号发布的有关中国的最新研究报告由美国乔治.华盛顿大学的黄成（音译）博士、中国的浙江大学医学院教授余海和美国乔治亚州艾默理大学教授杰弗里.科普兰（Jeffrey Koplan）共同完成。报告显示，中国大陆在医疗卫生的某些方面有着明显的进步，中国人的平均寿命已从1950年的40岁上升到2011年的76岁，很多传染病发病率也大大降低。但另一方面，空气污染、吸烟、道路事故、"生活方式"改变导致的肥胖和过早死亡的风险却变得比过去更糟糕。

法新社的相关报道说，《柳叶刀》杂志刊登的这份研究报告显示，在中国大陆，空气污染平均每年造成数百万人死亡，其中固体燃料造成的室内空气污染每年会造成100万中国人死亡，室外空气污染则造成120万中国人死亡。报告指，2006年，空气微粒污染给中国城市居民造成的经济损失达3410亿人民币。 美国民间环保组织"国际中国环境基金会"总裁何平对此评论说： "空气污染这些年一直很严重，引起大家的关注。中国政府近期出台了很多措施，包括新环保法的立法，发展新能源，不过目前效果还不明显，这需要一个过程。因为现在中国60%左右的能源还是主要靠煤来供应，汽车数量在增加，尾气排放的污染也在增加。" 谈到中国大陆的空气污染和环境保护工作，北京民间环保组织"绿色北京"负责人宋欣洲表示： "我觉得中国这些年也在扭转发展方向，不是只注重经济发展。但这肯定需要一个长期的过程。北京近一段的雾霾天气明显好转。早些时间，雾霾比较严重，政府也推出了一系列措施。大家也觉得奇怪：这么快就见效了？我想，可能有多方面的原因，包括气候的原因。" 吸烟是危害中国大陆公共健康的另一个因素。《柳叶刀》杂志的研究报告说，吸烟每年会导致140万中国人提早死亡。根据2000年的价值估算，吸烟每年给中国大陆造成410亿人民币的经济损失。美国"国际中国环境基金会"总裁何平认为，中国现有的控烟法规在一些公共场所并没有得到认真执行。 "我最近刚从国内回来，很多公共场所禁烟，立了不让吸烟的牌子。但在餐馆等一些地方，吸烟还是比较严重。这可能跟很多人的习惯有关，一吃饭就递烟、喝酒。要解决这个问题，可能需要加大宣传和执法力度。" 报告说，中国大陆每年有80多万人死于意外事故，其中大多为道路交通事故。意外事故是中国1-39岁年龄段人群的首要死亡原因，每年造成650亿人民币的医疗开销。 对于中国道路交通事故多发的原因，何平分析说： "还是跟管理有关。有些行人不守交通规则，横穿马路，一些摩托车、三轮车到处窜，有的还逆行。大家对红绿灯、交通规则都不不太在乎，就容易出事故。管理到位的话，我想交通事故会减少很多。" 生活方式的改变，特别是因此导致的肥胖问题在中国大陆也越来越突出。《柳叶刀》杂志刊登的报告说，在中国大陆，肥胖引起的心脏疾病和糖尿病等疾病，每年约造成36万3千名中国人死亡。 2003年，肥胖引起的心脏病和糖尿病等疾病，造成210亿人民币的经济损失。