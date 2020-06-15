自土耳其入境哈国旅客需在48小时内接受PCR检测

哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 哈萨克斯坦首席卫生医师阿伊詹·叶西玛汗别托娃对其5月22日签署的第37号行政命令进行了新的修订。

根据新的修订，境外航班入境哈国并落地后，所有乘客和机组人员需接受体温检测，一旦发现有乘客或机组人员出现可能的感染症状（咳嗽、呼吸困难等）应立即采取措施予以隔离。

在航班落地的2个小时内，应向哈萨克斯坦卫生部信息系统提交航班相关的详细信息。

入境人员有义务在24小时内，于其登记居住地址所在地进行旨在确定是否存在冠状病毒感染和COVID-19感染情况的PCR检测。若未进行相关测试，当地商品和服务管理机构将采取必要措施。

根据首席卫生医师命令的第44号附件，来自中国、韩国、日本、格鲁吉亚、泰国的入境旅客，需根据要求接受需进行无接触式体温测量，并在机上填写调查表。来自土耳其的入境旅客，如能出具入境前5天之内获得的新冠肺炎病毒PCR检测为阴性有效证明，则无需采取额外限制措施；如没有检测证明，则向其发放抵达后48小时内进行强制PCR检测的告知单，对拒不进行检测的旅客将追究其行政责任。

【编译：木合塔尔·木拉提】