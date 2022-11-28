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    07:46, 28 11月 2022 | GMT +6

    德国一博物馆483枚古金币被盗

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    哈通社/阿斯塔纳/11月28日--据中新网报道，日前德国巴伐利亚邦警方称，德国南部一间博物馆里一批珍贵的古金币遭窃，损失价值数百万欧元。

    据美国有线电视新闻网(CNN)报道，日前，慕尼黑以北约64公里处曼兴市的凯尔特人和罗马人博物馆(Celtic and Roman Museum)内的483枚古金币被盗。

    据悉，这批古金币年代可追溯至公元前100年左右，1999年在附近一处大型凯尔特人定居地出土。警方表示，这批文物重达4公斤，是20世纪所发现最大批的凯尔特金币，价值数百万欧元。

    -凯尔特金币的丢失是一场灾难，作为人类历史的见证，金币是无可替代的。巴伐利亚科学与艺术厅长马库斯·布鲁姆(Markus Blume)说道。

    据报道，盗窃案发生当下，当地的电话和网络服务遭到中断。随后，盗贼成功进入金币展间，打破装有金币的展示柜。

    -他们切断了整个曼兴市的对外联络，博物馆实际上是一个戒备森严的地方。但当时，与警方的所有联系渠道全都被切断。-曼兴市长赫伯特·内布(Herbert Nerb)告诉《南德意志报》。

    内布随后在社交媒体推特上写道：必须尽一切努力迅速侦破这起犯罪，并依法严惩歹徒……有件事再清楚不过，谁偷了艺术品，就是破坏我们的文化。


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