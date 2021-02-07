入境防疫：484名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/2月7日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年2月6日，有17班国际航班自德国、阿联酋、埃及、土耳其、格鲁吉亚、俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有2099名旅客抵达，其中1615名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，484名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有6班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有431名乘客，355人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，76人没有证明；

-有9班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1350名乘客，1049人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，301人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克托别机场，共有232名乘客，125人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，107人没有证明；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有86名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

在2021年2月5日自国外飞抵哈萨克斯坦的470名没有携带有效证明的哈国公民中，根据PCR检测结果显示，所有乘客的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



