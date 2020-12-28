工作报告：马吉利斯五年内审议487项法案 总统已签署批准其中390项法案

哈通社/努尔苏丹/12月28日--近五年来，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）在186场全体会议共审议487项法案草案，其中390项法案获得总统签署批准。

马吉利斯议员胡安什·苏勒坦诺夫28日表示，近五年来，马吉利斯（议会下院）在186场全体会议共审议487项法案草案， 431项获得通过，总统已签署批准其中390项法案。

苏勒坦诺夫介绍说，马吉利斯在审议法案草案和文件的过程中，均以首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表的国情咨文为重点。在此期间，审议通过了有关多子女家庭补助，社会补助，提高教师地位，规范和平集会和志愿者服务相关问题多项法案。

据其介绍，报告期内，马吉利斯共举行了61场政府时间段会议，6次议会听证会，70次圆桌会议和18次研讨会。

他表示，尽管在疫情期间，马吉利斯仍按时审议通过了旨在恢复经济增长和稳定社会状况的相关文件。

此外，马吉利斯一直特别重视加强国家语言地位问题。在这五年内，共550次报告会中的495次报告会使用的是哈萨克语，既90%的报告会用哈萨克语召开。

五年内，马吉利斯议员们与114万名地方居民进行了1.7万次会谈。

谈到马吉利斯举行的国际活动时，苏勒坦诺夫指出，在首都努尔苏丹市举行的欧亚国家议会议长第四次会议也成为了重要国际论坛。

【编译：阿依波塔】