哈萨克斯坦在世界食品安全排名中排第48位

哈通社/努尔苏丹/11月25日--据energyprom.kz网站消息，在世界食品安全排名中，哈萨克斯坦在113个国家中排名第48位。哈萨克斯坦的食品安全指数为67.3。2019年哈国排名第57位，排名提高了9位。

食品安全指数基于34个指标，不仅考虑了公民的收入与食品价格之比，而且还考虑了市场上食品的可获得性、质量和种类。

排名前5名的国家/地区包括新加坡、爱尔兰、美国、瑞士和芬兰。在邻国中，俄罗斯的安全指数高于我国，而阿塞拜疆、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的食品安全指数则低于我国。

2020年1月至10月，哈萨克斯坦生产的食品价值为1.6万亿坚戈，比去年同期增长17.5％。实际产量同比增长了3.4％。

就地区而言，我国食品产值最大的地区为阿拉木图州（产值达到2326亿坚戈，比去年同期增长26.5％）、库斯塔奈州（产值达到2020亿坚戈，同比增长27％），以及阿拉木图市（1965亿坚戈，同比增长9.8％）。

若以产值计算，我国食品总产值的一半以上（54.8％）主要由三个生产部门提供。

面粉、谷类和淀粉类产品的产值占全国总产值的19.3%，达到3039亿坚戈，（产值比去年同期增长35.3％）。乳制品产值占总产值的18.9％，达到2969亿坚戈（同比增长19.7％）。肉类加工和保鲜以及肉制品生产占总产值的16.6%，达到2600亿坚戈（同比增长17.8％）。

【编译：阿拉依】



