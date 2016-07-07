国际油价：布伦特原油价格为每桶49.04美元

哈通社阿斯塔纳7月7日电 据俄罗斯TACC社消息，ICE Futures Europe证卷交易所在莫斯科时间7月7日的交易记录显示，布兰特原油期货价格为每桶49.04美元。

纽约商品交易所(NYMEX) WTI轻质原油期货价格为每桶47.69美元。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）