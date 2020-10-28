联合国：今年上半年全球外国直接投资下降49% 全年预期仍为负数

哈通社/努尔苏丹/10月28日 —— 据联合国新闻处消息，联合国贸发会议27日发布最新一期《全球投资趋势监测》报告指出，受到新冠疫情影响，今年上半年全球海外直接投资同比下降49%，其中发达国家的降幅最为明显。

报告指出，疫情肆虐以及全球范围的防疫封锁措施减缓了现有投资项目的进度，而世界经济可能滑入 严重衰退 的预期则使得许多跨国企业对于投资新项目持谨慎观望态度。

贸发会议投资与企业司司长詹晓宁表示，“上半年外国直接投资的降幅高于预期，尤其是发达经济体，发展中经济体在疫情危机中的表现相对稍好一些，但前景仍然充满不确定性。”

发达经济体遭遇最大降幅

报告显示，今年上半年发达经济体的海外直接投资额约为980亿美元，与2019年相比减少了75%。欧洲经济体，尤其是荷兰和瑞士发生了大幅度的资本流入逆转，流入北美的海外直接投资也下降了56%，为680亿美元。

相比之下，发展中经济体的海外资本流入仅下跌16%，甚至低于预期，这主要是得益于中国经济所展现出的强劲韧性。与2019年相比，亚洲的海外投资流入减少了12%，非洲减少28%，拉美和加勒比地区减少25%。

报告显示，2020年前六个月，亚洲的发展中国家占据了全球海外直接投资的半数以上，而由于俄罗斯的数据大幅回落，导致转型期经济体总体海外资本流入重挫81%。

报告显示，各领域的海外直接投资都因疫情影响而出现萎缩。今年前三季度的跨境并购总额为3190亿美元，与去年同期相比下跌21%，数字行业持续活跃的并购操作帮助控制了跌幅。

报告表示，今年前八个月，作为未来投资趋势指标之一的绿地投资额为3580亿美元，发展中国家在这一领域的降幅为49%，大大高于发达经济体的17%，反映出前者在推出经济支持方案领域的能力仍然有限。

报告指出，跨境项目融资交易在前三季度减少了25%，其中第三季度的跌幅最大，说明下跌速度正在加快。

全年预期仍为负数

报告预计今年全年的海外直接投资额降幅约在30-40%之间，随着部分投资活动在第三季度逐渐重启，发达国家的下行曲线有望趋于平缓，而流入发展中经济体的资本数量则可能进一步止跌企稳，东亚地区已经出现明显的复苏势头。

报告同时指出，海外资本流动仍将取决于疫情的发展走向，以及各国为缓和经济冲击所实施的政策的有效性，此外，地缘政治风险加剧也进一步增加了不确定性。

尽管在今年遭遇下跌，但贸发会议表示，海外直接投资仍是发展中国家最为重要的外部融资来源，截至2019年底，全球的海外直接投资已达37万亿美元。