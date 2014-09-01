中国湖北十堰一小学发生砍人事件至少4人死亡

哈通社阿斯塔纳电，据中国多家媒体报道，周一（9月1日），湖北省十堰市郧西县东方小学发生砍人事件，至今已有3名学生死亡。有关消息最初是由《十堰晚报》官方微博披露的，该报微博说："多位网友报料：今天上午，一男子进入湖北省十堰市郧西县东方小学，砍杀多名师生后跳楼身亡。"

不过，不久之后，有关微博留言又被删除了。

而各大媒体则纷纷引此消息并进行跟进报道。 至少3名学生死亡 官方新华社旗下的微博"新华视点"引述记者袁志国报道说"上午10点20分，湖北省十堰市郧西县城关镇东方小学发生一起持刀伤人事件，犯罪嫌疑人陈某持刀闯入校园，砍伤9人，造成3人身亡，犯罪嫌疑人当场跳楼自杀。" 随后中央电视台新闻频道的官方微博"央视新闻"也引述记者吴闯报道说，"9月1日上午十时四十左右，湖北十堰一犯罪嫌疑人陈严富，持刀将郧西县东方小学教师刘红青砍伤，并砍死砍伤9名学生，现已致3人死亡，6人在抢救，犯罪嫌疑人跳楼自杀。" 而湖北十堰电视台的微博则报道说报道，郧西东方小学一位学生家长因为给孩子报名没有报上，用刀捅伤六个小孩，有三个已经死亡，据说还有一名教师受伤，当事人自己跳楼身亡了。外面围观了很多人。