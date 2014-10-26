谷歌副总裁4万米高空跳伞 打破三项世界纪录（视频）

哈通社阿斯塔纳10月26日电，据《纽约时报》的报道，谷歌57岁的高级副总裁阿兰-尤斯塔斯近日完成了一项冒险挑战，他乘坐氦气球升到4万多米高空，自由落体后打开降落伞着陆，打破了人类最高自由落下世界纪录。

尤斯塔斯搭乘高空热气球前往大气层边缘，高度为135890英尺(约合41419米)。随后他切断了自己的绳索，跳向地面。他下落的最高时速达到每小时800英里(约合1287.5公里)。地面上的观察员甚至监控到了小型音爆。 高空自由落下一直都是冒险者们喜欢挑战的极限运动，早在1960年，美国一位空军上校就创造了102800英尺（31300米）的自由落下纪录；2012年底，菲利克斯-鲍姆加特纳在红牛集团的帮助之下曾创造了128,100 英尺(约合39045米)的最高自由落下新世界纪录，当时在全世界范围内都引起了轰动。 而现在，这个最高自由落下的世界纪录被阿兰-尤斯塔斯打破了，他还打破了奥地利人保持的垂直速度和世界跳伞高度的世界纪录。尤斯塔斯下落的最高时速达到每小时800英里(约合1287.5公里)。在约 4 分半钟之后阿兰-尤斯塔斯打开了身上的降落伞，最后总共花了 15 分钟才到达地面，整个过程都被他随身戴着的摄像机拍下。 根据尤斯塔斯事后透露，他自己当时并没有听到音爆声，而在降落伞打开之前，他在空中还表演了两次空翻。他的技术团队为他设计了一个碳纤维的连接物，这样他可以避免被降落伞的绳索缠住，在空中自由落体了四分钟半之后，他才打开降落伞。