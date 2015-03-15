江布尔州代表团中国陕西之行签署近4亿美元合作协议

哈通社北京3月15日电，由江布尔州政府官员、企业代表等12人组成的代表团在州长卡里姆•果科列科巴耶夫的率领下，于1月11-14日对中国陕西省进行了工作访问。

期间，双方签署了总价值近4亿美元的一系列合作协议。其中包括陕西省科技厅与江布尔州政府之间签署的国际农业科技示范园区合作框架协议。根据协议，双方同意从2015年开始，在江布尔州共同建设"哈中国际农业科技示范园"，开展农作物耕作技术、设施农业、果树栽培等农业新技术的示范推广。陕西省杨凌农业高新技术产业示范区和西北农林科技大学将依托"哈中国际农业科技示范园"为江布尔州培训农业技术人员。江布尔州政府将为中方园区建设单位提供土地和政策支持，保障园区水、电、路等基础设施，为中方人员提供必要的生活保障；帮助中方协调哈萨克斯坦政府相关部门，为中方园区建设单位的生产物资、种子、设备以及人员往来提供签证、检疫、通关等相关便利。

与此同时，江布尔州政府同陕西省人民政府签署人文文化合作备忘录；塔拉兹师范大学还与西安师范大学就加强教学领域合作达成广泛共识。

访问期间，果科列科巴耶夫州长一行出席江布尔州与陕西省合作项目对接洽谈会，向当地政府官员、企业代表和社会人士详细介绍了江布尔州经济社会发展状况，并邀请陕企赴江布尔州进行投资，按照互利共赢原则，进一步开发双方合作潜力。（编译：吴然 审校：林海）