哈萨克斯坦人年均慈善捐赠为4亿坚戈

哈通社阿斯塔纳3月15日电，哈萨克斯坦人年均捐赠慈善的支出额为3亿至4亿坚戈（折合人民币1000—1300万），而美国人的年慈善支出占其国内生产总值的2％。这一数据是近日祖国之光党公共政策研究所和政策研究中心专家召开的"关于我国慈善法案"研讨会上透露的。

专家指出，"这是较低的数据，"换言之，依据人口指标而言，说明我国公民中只有0.5％的人愿意为慈善捐赠，而在美国，90％的公民觉得有责任照顾穷人。

"全球经济危机正在蔓延，关注和保护弱势群体显得更加重要。慈善事业的发展可以提高对贫困人口的保障质量，以及对促进社会事业的发展开辟道路。因此，"慈善法"的制定是非常重要的，"与会专家指出。

专家建议，为改变我国目前慈善事业的低迷现状，在慈善法案条款中应增加加强透明度和问责方面的内容。 "慈善基金组织的暗箱操作和各种腐败现象必须要消除。这一要求也是‘祖国之光党2015-2025年反腐败方案'中已经明确的，"祖国之光党社会政策研究所副所长赛力克•霍志科诺夫说。 值得一提的是，国内慈善组织负责人、政府部门代表、专家、社会知名人士、企业家代表参加这次研讨会。总体而言，加快发展慈善事业，对于提高公民和企业社会责任意识，营造良好的社会风气，增强民族凝聚力并最终提高国家的综合实力具有重要作用。（编译：流沙）