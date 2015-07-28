全球油价跌至4个月最低

哈通社阿斯塔纳7月28日电 据英国《金融时报》28日报道，油价周一降至4个月最低水平，因中国股市动荡引发了人们对于这个全球最大石油和炼制产品进口国经济增长的担忧。

油价下跌的另一个背景是供应持续过剩，全球油价基准布伦特(Brent)原油价格跌至自今年3月以来的最低水平，下跌1.29美元，至每桶53.33美元。 美国原油基准西得克萨斯中质原油(West Texas Intermediate)价格下跌94美分，至每桶47.20美元，上次触及这一水平是在4月初。

今年1月，布伦特原油价格曾降至每桶45美元的近6年低点，5月反弹至69.63美元。尽管一些交易商押注于油价下跌将减少供应并减轻导致一年前油价暴跌的供应过剩状况，但目前供应仍远远超出需求。

自今年5月以来，布伦特原油价格累计下跌23%，令油价进入熊市区域（一般定义是合约价格较峰值水平下跌五分之一或更多）。

美国银行-美林分析师表示："人们非常害怕的双底衰退出现了。"

交易员和分析师把矛头指向中国主要股指上证综指昨日暴跌8.48%，创下有史以来第二大单日跌幅。在中国经济放缓之际，一些市场参与者对于石油需求预期产生疑问。

分析师还把原因指向中东产油大国供应增加，沙特阿拉伯和伊拉克的石油产出都接近创纪录水平。

伊朗核协议可能会在未来几个月增加市场供应，这也令一些交易员恐慌。自伊朗与6国在7月14日签订核协议以来，布伦特原油价格已下跌近10%。