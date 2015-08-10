台北国际拳击邀请赛：我国夺得4枚银牌

哈通社阿斯塔纳8月10日电 据国家拳击协会消息，本月6-9日在中国台北举行的国际拳击邀请赛中，我国选手艾格利姆•阿斯哈若娃、纳兹姆•克孜埃巴伊、纳塔利亚•塔拉贤科和沙勒泰•帕丽扎分别获得了各自级别的银牌，圆满结束此次赛事。（编译：塔布斯）