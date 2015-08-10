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    16:23, 10 八月份 2015 | GMT +6

    台北国际拳击邀请赛：我国夺得4枚银牌

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    哈通社阿斯塔纳8月10日电 据国家拳击协会消息，本月6-9日在中国台北举行的国际拳击邀请赛中，我国选手艾格利姆•阿斯哈若娃、纳兹姆•克孜埃巴伊、纳塔利亚•塔拉贤科和沙勒泰•帕丽扎分别获得了各自级别的银牌，圆满结束此次赛事。（编译：塔布斯）

    标签:
    体育 拳击 黄金储备
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