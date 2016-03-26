熬夜后吃4种水果补救身体

日出而作，日落而息"本是人类适应环境的结果。但现在，因工作繁忙或娱乐活动丰富，很多人开始习惯熬夜。人体肾上腺皮质激素和生长激素都是在夜间睡眠时才分泌的，经常熬夜难免会损害身体健康。"

那么，有什么方法可以缓解熬夜对身体的伤害呢？中医认为，吃对水果可以帮助调理身体，以改善熬夜对身体的影响。今天就为大家推荐几种适合熬夜后吃的水果。



苹果。俗话说"每天吃苹果，医生远离我"，苹果是一种"全方位的健康水果"，其中含有丰富的有机酸、果胶、维生素、矿物质、膳食纤维、多酚及黄 酮类营养物质。熬夜的人很容易出现因内分泌失调导致的便秘或者肥胖、皮肤变差等情况。苹果中大量的维生素和苹果酸能使积存于体内的脂肪分解，可有效防止体态肥胖，增加血色素，使皮肤变得细腻。其丰富的果胶，还可以促进排泄，防止动脉硬化。



香蕉。香蕉属于高钾食物，其镁的含量也很丰富。现代医学证实，钾能维持正常的血压与心跳，防止血压上升及肌肉痉挛，而镁则具有消除疲劳的效果。此外，香蕉中的糖分可迅速转化为葡萄糖，立刻被人体吸收，是一种快速的能量来源，所以在熬夜之后吃香蕉能够补充体力。



葡萄。葡萄的营养价值极高，其中的葡萄糖含量高达10%-30%，还富含多种维生素和人体所需的氨基酸， 对保护肝脏效果非常明显。大量的果酸有助于消化，适当吃些葡萄能健脾和胃。此外，葡萄中含有丰富的抗氧化成分，能延缓衰老，非常适合熬夜的人吃，对缓解神经衰弱、疲劳过度有很好的功效。



橙子。橙子含有丰富的维生素C，维C可以减轻电脑辐射的危害，抑制色素颗粒形成，使皮肤白皙润泽。对于熬夜 的人来说，休息不够会导致便秘，橙子中特有的纤维素、果胶以及橙皮甙等营养物质，具有生津止渴、开胃下气的功效，利于清肠通便，排出体内有害物质，增强机体免疫力，还可增加血管的弹性，降低胆固醇，是一种"疗疾佳果"。（来源：联合早报网）