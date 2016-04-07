美联储或不愿在4月加息 美元下跌原油大涨

投资者解读美联储的3月会议纪要，该纪要显示美联储不愿在4月加息。

以下为隔夜全球市场概览：

--外汇市场

纽约汇市周三，美元兑主要货币下跌，因投资者解读美联储的3月会议纪要，该纪要显示美联储不愿在4月加息。尾盘，欧元兑美元涨0.12%，至1.1399美元，触及近六个月高点。美元兑日圆跌0.5%，至109.7960日圆，逼近18个月低点。华尔街日报美元指数跌近0.3%，至86.48，触及近10个月低点。

--股票市场

医疗保健股带领美国股市周三收盘上涨，美国主要股指中止连续两个交易日下跌的走势。道指涨113点，至17716点，涨幅0.6%。标普500指数上涨1.1%，至2066点。纳指上涨1.6%，至4921点。标普500指数中的医疗保健类股涨幅居首，上涨2.3%。

--美国国债

美国国债收益率周三微幅走高，此前连续两个交易日下跌，交易员获利了结，并在解读美联储官员的最新信息。国债收益率在后市抹去先前部分涨幅，之前美联储3月会议纪要显示，美联储官员存在意见分歧，但仍偏向于在4月政策会议上保持利率不变。基准10年期国债收益率报1.753%，高于周二的1.727%，但仍远低于上周五的1.793%。

--商品市场

原油期货周三收盘大涨，受美国原油库存意外下滑提振。纽约商交所五月份交割的轻质低硫原油期货结算价上涨1.86美元，至37.75美元/桶，涨幅5.2%。欧洲ICE期货交易所的全球基准布伦特原油期货结算价上涨1.97美元，至39.84美元/桶，涨幅5.2%。

黄金期货周三收盘后跌幅收窄，美联储最新会议纪要显示，一些官员考虑在4月加息的可能性。六月交割的黄金期货在盘后的电子交易中下跌0.4%，至1,224.90美元/盎司。此前在常规交易中收盘下跌0.5%，至1,223.80美元。LME铜期货周三收高，因美元走软且油价走强。下午混盘交易时段结束时，LME三个月期铜期货上涨0.3%，至每吨4,788美元，早些时候则一度触及低点每吨4,751美元。

--欧洲股市

欧洲股市周三收盘上涨，因油价飙升提振能源股，且乐观的中国数据缓解有关这个全球第二大经济体增长情况的担忧。欧洲斯托克600指数上涨0.8%，至330.65点，从周二收盘的328.15点反弹。英国富时100指数上涨1.2%，至6161.63点，主要受资源类股提振。法国CAC 40指数上涨0.8%，至4284.64点。德国DAX 30指数上涨0.6%，至9624.51点。

来源：道琼斯