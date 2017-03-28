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    15:49, 28 三月 2017 | GMT +6

    吉尔吉斯斯坦雪崩 致4名政府人员遇难

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    哈通社阿斯塔纳--据吉卡巴尔通讯社消息，当地时间28日24时55分左右，吉尔吉斯斯坦紧急情况部救援人员在比什凯克-奥什公路255公里处、从雪崩后的积雪下拖出一辆丰田皮卡车，车内发现4具尸体，媒体称，4人均属该国交通部工作人员。

    据悉，搜救人员共救出6人，其中3人被送往医院，救援行动仍在进一步展开。

     

     

    标签:
    吉尔吉斯斯坦 黄金储备 雪崩
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