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15:49, 28 三月 2017 | GMT +6
吉尔吉斯斯坦雪崩 致4名政府人员遇难
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哈通社阿斯塔纳--据吉卡巴尔通讯社消息，当地时间28日24时55分左右，吉尔吉斯斯坦紧急情况部救援人员在比什凯克-奥什公路255公里处、从雪崩后的积雪下拖出一辆丰田皮卡车，车内发现4具尸体，媒体称，4人均属该国交通部工作人员。
据悉，搜救人员共救出6人，其中3人被送往医院，救援行动仍在进一步展开。
标签:
吉尔吉斯斯坦
黄金储备
雪崩
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